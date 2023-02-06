В наряде-балахоне с цветами и мини-платье оттенка металлик: эффектные образы Lizzo на "Грэмми"

34-летняя американская рэп-исполнительница, как всегда, оказалась в центре внимания ивента.

В Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония вручения премии "Грэмми", на которой одной из самых эпатажных звезд была Lizzo.

Рэперша появилась на красной дорожке в ярком образе, в котором была похожа на клумбу. На ней был наряд-балахон с капюшоном огненного цвета от Dolce & Gabbana, расшитый цветочными аппликациями. Звезда словно намекала, что совсем скоро весна.

Lizzo / Фото: Associated Press

Под этот наряд певица надела оранжевое корсетное платье.

"Весеннее пробуждение", — подписала фото рэперша.

Lizzo сделала макияж с рубиновыми тенями и пышными пучками ресниц, а также длинный дизайнерский маникюр с рельефными цветами. Пальцы она украсила массивными кольцами с камнями.

Lizzo / Фото: Associated Press

За наградой в номинации "Запись года" (за About Damn Time) Lizzo поднялась на сцену в коротком платье цвета металлик с драпировкой и пышными рукавами, которую сочетала с серебряной обувью. Ногти у нее уже были цвета металлик.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

А выступила артистка в черном мини-платье, украшенном полосками с кристаллами, с пикантным декольте, короткими рукавами и фатиновой юбкой. Образ она дополнила крестом на шее, серьгами-кольцами и сапогами со стразами на платформе.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Lizzo выложила в фотоблоге видео, на котором она в белье продемонстрировала фигуру из разных ракурсов.

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