В наряде без бюстгальтера: Холли Берри сверкнула сексуальным декольте на улицах Лос-Анджелеса

В наряде без бюстгальтера: Холли Берри сверкнула сексуальным декольте на улицах Лос-Анджелеса

55-летняя актриса в сексуальном аутфите сходила на теле-шоу.

Холли Берри папарацци подловили в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на шоу Джимми Киммела. Там она рассказала о фильме Netflix Bruised, в котором она дебютирует, как режиссер, а также играет главную роль.

Актриса с улыбкой встретила фотографов и помахала им рукой.

Холли Берри / Getty Images

Выглядела Холли великолепно. Она была одета в черный халат-кимоно с золотистым принтом, под которым отсутствовал бюстгальтер. Сквозь откровенное декольте актриса сверкнула сексуальной грудью.

Кимоно Берри сочетала с черной мини-юбкой с бахромой, черным поясом с золотой пряжкой в виде змеи и с черными босоножками на шпильке.

В этом луке она продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги.

Волосы ей уложили в легкие локоны и сделали макияж в медных оттенках.

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