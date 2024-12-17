В наряде цвета бургунди и на высоких платформах: стильный выход Керри Вашингтон

47-летняя актриса и политическая активистка в монохромном луке вышла в свет.

Папарацци подловили Керри Вашингтон на улицах Нью-Йорка. Она выглядела эффектно в образе трендового цвета бургунди.

Керри была одета в водолазку, юбку макси, элегантное пальто и черные плотные колготки. Наряд она дополнила атласными черными босоножками на высоких платформах и каблуках, а также бордовой лакированной сумкой.

Кэрри Вашингтон / Фото: Getty Images

Вашингтон сделала красивую прическу с локонами, макияж с длинными ресницами и розовой помадой, уши украсила золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Керри Вашингтон продемонстрировала аутфит в сером платье с разрезом, расшитом в зоне декольте камнями, и сером двубортном жакете оверсайз.

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