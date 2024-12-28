В наряде цвета бургунди и с украшением-терном: финалистка "Холостяка-13" сияла в эффектном образе на церемонии

Анастасия Юзьвак выбрала для своего появления на финальной церемонии красивое платье от украинского бренда.
Вчера, 28 декабря, состоялся финал реалити-шоу "Холостяк-13". Главный герой проекта – ветеран российско-украинской войны Александр Будько "Терен" – организовал финальную церемонию в сказочной атмосфере на территории историко-культурного комплекса "Замок Радомысль".
Финалистка проекта – 24-летняя эзотерик Анастасия Юзьвак – появилась на церемонии в эффектном аутфите. Она была одета в платье с пайетками трендового цвета бургунди от украинского бренда COAT by Katya Silchenko. Наряд имел прорези для рук и прозрачные вишневые высокие перчатки.
Образ Настя дополнила красивой укладкой с украшением в виде растения терновника. Кстати, похожая брошь в виде терновника была прикреплена к лацкану пиджака холостяка Александра.
Девушке сделали яркий макияж с помадой ягодного оттенка и персиковыми румянами. В ушах у нее были серьги-гвоздики.
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