В наряде цвета фуксии: Джоди Тернер-Смит на премьере второй части фильма "Гладиатор"

Вторая часть фильма вышла спустя 24 года после премьеры первой.
Британская актриса Джоди Тернер-Смит посетила премьерный показ второй части фильма "Гладиатор", которая состоялась в Лондоне. Грандиозное событие с красной дорожкой и звездными гостями состоялось спустя 24 годы после выхода первой части этой истории.
Джоди надела на премьеру очень интересное мини-платье с асимметричным подолом и множеством складок. Оно было яркого оттенка фуксии и имело не только разрез на юбке, но и вырезы по бокам.
Образ актриса также дополнила соответствующей накидкой, черными туфлями на высоких каблуках, драгоценностями и длинным маникюром молочного цвета.
Особое внимание также привлекал макияж и прическа. Джоди заплела волосы в тонкие жгуты и собрала в высокую прическу, а на лице у нее были ярко-розовые румяна и черные стрелки на глазах.
Также эту премьеру в кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер в Лондоне посетил король Чарльз. Это мероприятие монарх посетила накануне своего 76-го дня рождения, который празднуется 14 ноября.
Напомним, на днях премьера фильма Ридли Скотта состоялась и в Киеве.
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