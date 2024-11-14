В наряде цвета фуксии: Джоди Тернер-Смит на премьере второй части фильма "Гладиатор"

Британская актриса Джоди Тернер-Смит посетила премьерный показ второй части фильма "Гладиатор", которая состоялась в Лондоне. Грандиозное событие с красной дорожкой и звездными гостями состоялось спустя 24 годы после выхода первой части этой истории.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Джоди надела на премьеру очень интересное мини-платье с асимметричным подолом и множеством складок. Оно было яркого оттенка фуксии и имело не только разрез на юбке, но и вырезы по бокам.

Образ актриса также дополнила соответствующей накидкой, черными туфлями на высоких каблуках, драгоценностями и длинным маникюром молочного цвета.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Особое внимание также привлекал макияж и прическа. Джоди заплела волосы в тонкие жгуты и собрала в высокую прическу, а на лице у нее были ярко-розовые румяна и черные стрелки на глазах.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Также эту премьеру в кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер в Лондоне посетил король Чарльз. Это мероприятие монарх посетила накануне своего 76-го дня рождения, который празднуется 14 ноября.

Король Чарльз на премьере "Гладиатор II" / Фото: Associated Press

Напомним, на днях премьера фильма Ридли Скотта состоялась и в Киеве.

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