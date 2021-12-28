В наряде цвета индиго и с роскошными серьгами: Анна Добрыднева поздравила всех с наступающим Новым годом

Редакция Леди.ТСН.ua продолжает публиковать новогодние звездные видеопоздравления.
Анна Добрыднева записала для читателей ТСН.ua видеопоздравление с Новым годом.
Артистка пожелала счастья, богатства и исполнения желаний.
"Поздравляю всех читателей Леди.ТСН.ua с Новым годом и Рождеством! Будьте счастливы, будьте богаты, будьте вежливы и, главное, чтобы ваши самые светлые мечты сбывались!" – пожелала Анна.
На видео звезда предстала в наряде цвета индиго, с косичками, насыщенным макияжем и роскошными длинными серьгами.
Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павел Зибров, Настя Каменских и группа KADNAY .
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