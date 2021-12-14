В наряде цвета индиго с сексуальным декольте: эффектный образ Ким Кардашьян

В наряде цвета индиго с сексуальным декольте: эффектный образ Ким Кардашьян

Звезда реалити и инфлюенсер похвасталась новым стильным луком.

Ким Кардашьян продемонстрировала новый стильный лук, в котором она посетила свадьбу своего друга, бизнесмена Саймона Хака.

Звезда реалити надела эффектный наряд цвета индиго от Balenciaga, который состоял из комбинезона с ботфортами-чулками, перчатками и юбки со шлейфом.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Наряд имел сексуальное декольте, которое привлекало внимание, и вырез на спине.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Лук она дополнила массивными серьгами, гладким пучком и черными очками. Выглядела она великолепно.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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