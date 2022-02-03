В наряде цвета кэмел: Аманда Холден в элегантном зимнем аутфите

Звезда не перестает удивлять своими красивыми нарядами.

Британская ведущая Аманда Холден - очень элегантная женщина и даже несмотря на холодную зимнюю лондонскую погоду всегда следит за стилем. Знаменитость практически ежедневно фотографирую папарацци, когда она, завершив эфир на радио, направляется к своему автомобилю.

Вчера Аманда выбрала для рабочего выхода образ цвета кэмел, в котором сочетала свободное длинное пальто с лацканами, трикотажное платье в полоску и сапоги. Финальными штрихами этого делового лука стала оригинальная квадратная сумка и солнцезащитные очки.

Аманда Холден / Getty Images

Днем ранее Холден опубликовала душераздирающий пост, в котором рассказала, что 1 февраля ее сыну могло бы исполнится 11 лет. Напомним, ребенок умер в утробе матери в 2011 году, тогда Аманде сделали кесарево сечение.

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