В наряде цвета лайма: 26-летняя Дейзи Эдгар-Джонс посетила кинофестиваль в Техасе

26-летняя Дейзи Эдгар-Джонс, известная многим киноманам по мини-сериалу "Нормальные люди" и фильму "Там, где раки поют", посетила американскую премьеру фильма "На быстрых лошадях". Мероприятие состоялось в театре Paramount в рамках кинофестиваля South by Southwest в Техасе.

Для мероприятия стилисты подобрали для Дейзи наряд оттенка лайма от бренда Gucci, который тот презентовал в коллекции осень-зима 2025-2026.

Дейзи Эдгар-Джонс / Фото: Associated Press

Лук девушки был довольно интересным, ведь включал полупрозрачное кружевное боди с декольте, а также юбку-карандаш в принт. Дополнила Дейзи образ черными мюлями, нежный макияжем, а также массивным золотым украшением на шее.

Дейзи Эдгар-Джонс / Фото: Associated Press

Напомним, что в конце февраля Модный дом Gucci презентовал публике в Милане коллекцию осень-зима 2025-2026. Она была создана после ухода с Модного дома модельера Сабато Де Сарно, а над ее созданием работала творческая команда дизайнеров бренда, которые решили вернуть на подиум более сексуальные ретро-силуэты. Спустя несколько недель после шоу бренд объявил имя нового креативного директора марки, которым стал Демна Гвасалия, который ранее работал в Balenciaga.

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