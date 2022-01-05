В наряде цвета марсала: стильная Аманда Холден на улицах Лондона

Образ ведущей получился элегантным, сдержанным и безусловно очень стильным.

Британская певица и радиоведущая Аманда Холден попала под прицел папарацци в центре Лондона, когда выходила со студии Heart Breakfast, где ведет утреннее шоу. Для рабочего дня, который, видимо, стал первым в этом году для Аманды, она выбрала монохромный наряд в оттенке марсала.

В деловом аутфите Холден сочетала трикотажное платье миди с длинными рукавами и косым вырезом на груди от Lavish Alice, длинное пальто классического кроя, украшенное золотыми пуговицами. Всегда в образах Аманда особое место занимают аксессуары и этот раз не стал исключением, ведь она выбрала кожаные сапоги, сумку на короткой ручке и солнцезащитные очки, тоже в винном цвете.

Аманда Холден / Getty Images

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