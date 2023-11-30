В наряде цвета марсала: стильная Ева Лонгория посетила светскую тусовку

48-летняя Лонгория приняла участие в мероприятии TIME Latino Leaders Event в Soulmate, куда приехала в полупрозрачной блузке с галстуком, под которой виднелся топ на бретельках и подобрала к наряду широкие брюки с поясом на талии цвета марсала. Обула актриса нюдовые остроносые туфли на каблуках.

Ева собрала волосы в прическу и сделала выразительный вечерний макияж, акцентируя внимание на пышных ресницах и блеском подчеркнула губы. Маникюр Лонгории был в бежевом цвете, а на пальцах сверкало несколько колец.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход звезда впечатлила образом в красном платье с разрезом до талии. Ева Лонгория приняла участие в церемонии вручения премии Harper's Bazaar "Женщина года", которая проводилась в Мадриде, Испания.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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