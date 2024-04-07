В наряде цвета металлик: 50-летняя Хайди Клум опять произвела впечатление брючным нарядом

Она эксперт в моде, поэтому всегда выглядит безупречно.
Немецкая супермодель 90-х Хайди Клум оказалась под прицелом папарацци на улице в городе Пасадене, когда шла на съемки 19-го сезона шоу America's Got Talent, в котором она является одним из судей вместе с актрисой Софией Вергарой.
В этот раз Хайди надела на работу костюме цвета металлик, который состоял из рубашки и свободных штанов. Наряд был выполнен в пижамном стиле. Дополнила Хайди костюм зеркальными очками круглой формы, любимой сумкой Hermes Birkin, а также босоножками на каблуках.
Рубашку Клум носила расстегнув на груди, чтобы продемонстрировать декольте и массивное серебряное украшение на шее с круглыми элементами.
Пижамный серый ансамбль она уже демонстрировала ранее, но немного другого фасона. В прошлом месяце Клум подловили в монохромном костюме в мелкую белую точку. Наряд она тогда дополнила этой же серой сумкой.
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