В наряде цвета металлик: 50-летняя Хайди Клум опять произвела впечатление брючным нарядом

Она эксперт в моде, поэтому всегда выглядит безупречно.

Немецкая супермодель 90-х Хайди Клум оказалась под прицелом папарацци на улице в городе Пасадене, когда шла на съемки 19-го сезона шоу America's Got Talent, в котором она является одним из судей вместе с актрисой Софией Вергарой.

В этот раз Хайди надела на работу костюме цвета металлик, который состоял из рубашки и свободных штанов. Наряд был выполнен в пижамном стиле. Дополнила Хайди костюм зеркальными очками круглой формы, любимой сумкой Hermes Birkin, а также босоножками на каблуках.

Рубашку Клум носила расстегнув на груди, чтобы продемонстрировать декольте и массивное серебряное украшение на шее с круглыми элементами.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Пижамный серый ансамбль она уже демонстрировала ранее, но немного другого фасона. В прошлом месяце Клум подловили в монохромном костюме в мелкую белую точку. Наряд она тогда дополнила этой же серой сумкой.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Читайте также:

Хайди Клум по пути на съемки талант-шоу America's Got Talent (41 фото)