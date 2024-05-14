В наряде цвета молочного шоколада и золотых мюлях: стильный выход американской актрисы

Американская актриса Тараджи Хенсон попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Она вышла в свет в монохромном луке.

На знаменитости был наряд цвета молочного шоколада в едва заметную полоску, состоявший из корсетного топа и юбки миди. На плече она накинула пальто такого же оттенка.

Тараджи Хенсон / Фото: Getty Images

Хенсон дополнила аутфит золотыми мюлями на шпильках. Волосы она собрала в высокий хвост, накрутив его в локоны, сделала макияж с пышными ресницами, надела на лицо гламурные массивные очки и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Тараджи Хенсон на премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) появилась в вечернем черном платье-бюстье от бренда Giambattista Valli с пышным хвостом-шлейфом, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительную фигуру.

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