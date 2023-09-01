В наряде цвета пудры: актриса Диана Крюгер посетила модный показ в Германии

В этот раз она решила нарядится лаконично, а акцент в макияже сделать на ярких губах.

Немецкая актриса и бывшая фотомодель Диана Крюгер посетила гламурное светское мероприятие в Бодельсхаузене, Германия. Звезда появилась на модном показе организованном в честь 50-летия бренда Marc Cain.

Перед камерами она позировала в элегантном и довольно сдержанном наряде, поскольку надела нежно-розовый брючный костюм, сшитый из ткани с люрексом.

Верхняя часть наряда была в виде двубортного жилета на пуговицах и с накладными карманами, а вот брюки были широкими и с отворотами на штанинах. Дополнила образ Диана красной помадой, прической, а также белыми босоножками и квадратной сумкой с короткой ручкой.

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Но столь скромные наряды Крюгер носит не всегда, ведь не так давно пришла в дерзком черном мини-платье на вечеринку в Лондоне. ТОгда она отдала предпочтение мини-платью от бренда David Koma.

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