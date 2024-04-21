В наряде цвета пудры: Зендея посетила фотоколл в наряде с веревками от Jacquemus

Для выхода в свет девушка выбрала необычное, но однотонное платье. Выглядела она в этом наряде очаровательно.

Зендая сейчас в рекламном турне по случаю выхода фильма о теннисистах "Соперники". На протяжении нескольких недель она успела побывать в Австралии, Лондоне, Париже и Риме. Вчера девушка посетила фотоколл в Лос-Анджелесе, где продемонстрировала новый наряд.

На актрисе был лук от бренда Jacquemus нежно-розового цвета, напоминающего оттенок пудры. Он состоял из кроп-топа с короткими рукавами, который был соединен тонкой веревкой с трапециевидной юбкой.

Дополнила девушка этот очаровательный наряд туфлями с бантами и объемной прической, которую также украшала лента ткани с бантом.

Зендея / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее Зендея также посетила показ этой картины в Лос-Анджелесе. Девушка вышла тогда к фотографам в эффектном платье принцессы с пышной юбкой от бренда Vera Wang. Наряд она дополнила украшениями от знаменитого ювелирного бренда Bulgari.

Зендея / Фото: Associated Press

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