В наряде цвета Тиффани: очаровательная Зои Салдана появилась в декадентском образе на кинофестивале

Актриса выбрала для появления на красной дорожке платье нежного летнего оттенка.
Звезда "Аватара" и "Стражей Галактики" Зои Салдана посетила показ фильма "Отсутствие Эдема", которій проводился в рамках Международного кинофестиваля на Красном море 2023 года в городе Джидде, Саудовская Аравия.
На красную дорожку звезда вышла в необычном платье оттенка Тиффани от бренда Bottega Veneta, которое было представлено в коллекции осень-зима 2023. Наряд очень легкий, нежный и однозначно летний был декадентском в стиле, также напоминала об этом и прическа актрисы, которая была выполнена тоже в стиле 20-х, с пробором и элегантной волной.
В верхней части платья была рюша декорированная аппликацией. Такая же рюша была и внизу платья - на асимметричном подоле.
Дополнила образ она клатчем Knot с застежкой-узлом от Bottega Veneta, босоножками, тоже от этого бренда, а также бриллиантовыми украшениями.
Вместе с ней на красную дорожку вышел муж - итальянский художником Марко Перего.
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