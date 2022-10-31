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В наряде горчичного оттенка: модель с витилиго Винни Харлоу сходила на баскетбол

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В наряде горчичного оттенка: модель с витилиго Винни Харлоу сходила на баскетбол

Винни Харлоу / Фото: Associated Press

Девушка была в отличном настроении и активно болела за спортсменов.

Фотомодель Винни Харлоу, прославившаяся после своего участия в двадцать первом сезоне шоу "Топ-модель по-американски", а также известна тем, что сделала карьеру модели, страдая от кожного заболевания витилиго, посетила баскетбольный матч NBA.

Винни Харлоу / © Associated Press
Винни Харлоу / Фото: Associated Press

На спортивное событие красотка пришла в костюме горчичного оттенка. Это были трикотажные лосины в рубчик и кроп-топ.

Лосины Виини имели вырезы на бедрах, а образ она дополнила необычными туфлями с фатиновой отделкой и рюшами, квадратной сумкой и несколькими золотыми кольцами на пальцах.

Винни Харлоу / © Associated Press
Винни Харлоу / Фото: Associated Press

Также модель добавила в образ часы с бриллиантами, сдела яркий макияж и уложила длинные волосы в мелкие кудряшки.

Винни Харлоу / © Associated Press
Винни Харлоу / Фото: Associated Press

Но это соревнование Винни пришла не спроста, ведь встречается с одним из участников команды "Вашингтон Уизардз" - Кайлом Кузмой. Команда парня как раз играла с командой "Индиана Пэйсерс".

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Дата публикации
Просмотры
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