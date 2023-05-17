В наряде из бархата: Зендея надела драматическое платье и колье-змею на мероприятие

В этом образе она выглядела роскошно.

Пока Канны собирают на красной дорожке главных звезд современности, в Венеции прошло не менее гламурное и роскошное мероприятие - презентация новой коллекции ювелирного бренда Bulgari под названием Mediterranea.

Одной из гостей события стала актриса Зендея, поскольку является амбассадором бренда.

На девушке было длинное черное бархатное платье от бренда Richard Quinn. Оно имело опущенные плечи из шелковой ткани, расклешенную от колен юбку и декоративные пуговицы под грудью.

Дополняли образ яркий макияж, прическа, а также украшения с желтыми бриллиантами - серьги-пусеты и колье в виде змеи.

Зедея / Фото: Getty Images

Также эту презентация посетила Энн Хэтэуэй и Приянка Чопра - они тоже сотрудничают с брендом и являются его амбассадорами.

Читайте также: