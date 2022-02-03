В наряде из денима и с яркими румянами: Рита Ора позировала в стильном образе

В наряде из денима и с яркими румянами: Рита Ора позировала в стильном образе

Певица смело экспериментирует со стилем и макияжем.

Рита Ора стала одной из тренеров шоу The Voice Australia, поэтому часто в последнее время делится интересными нарядными, которые подбирают для нее стилисты. На одном из фото, опубликованных Ритой в Instagram, она была одета в комплект из денима, который был расшит крупными камнями.

Дополнила образ певица укороченной белой рубашкой на пуговицах и элегантными туфлями-лодочками со стразами. Оригинальности образу добавлял и макияж, в котором визажист звезды использовал один из трендов - нанес яркие румяна аж на виски. А вот волосы звезды уложили в прическу с "мокрым" эффектом.

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