В наряде из клеенки и с голой спиной: Джулия Фокс привлекла внимание причудливым образом

Она прославилась благодаря любви к необычным вещам, которые не боится носить.

Модель Джулия Фокс опять эпатирует и привлекает внимание публики нарядами. 33-летняя знаменитость появилась на улице в Лондоне в причудливом белом ансамбле, созданном дуэтом Figura Services, во время прогулки в лондонском районе Сохо.

Лук Джулии состоял из сапог на каблуках молочного оттенка, сумки-хобо и мини-юбки. Однако главным и самым необычным элементом наряда стал топ в виде пальто, которое только забрали из химчистки.

Пальто было в целлофановом пакете, крепилось на шею с помощью бретельки-халтера и к груди.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Носила Фокс этот необычный наряд на голое тело. Представлен впервые ансамбль был брендом в коллекции Damage Done осень-зима 2023, а его целью было "подчеркнуть тему неправильности".

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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