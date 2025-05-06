В наряде из крокодиловой кожи, бриллиантах и жемчугах: эффектная Ким Кардашьян на Met Gala

Ким Кардашьян / © Associated Press

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В Нью-Йорке состоялось самое главное событие в модной индустрии — ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2025. Он был посвящен открытию выставки Superfine: Tailoring Black Style, вдохновленной книгой Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль черной диаспоральной идентичности».

В этот вечер в Метрополитен-музее на синей дорожке с изображением нарциссов звезды демонстрировали луки, которые подобрали в соответствии с дресс-кодом мероприятия — Tailored for You («Сшито для вас»).

Одним из самых эффектных был выход Ким Кардашьян. Ее аутфит был провокационным, брутальным и элегантным одновременно. Лук Ким отвечал теме мероприятия «Пошив одежды в черном стиле», ведь он был вдохновлен костюмами-зутами, которые носили чернокожие мужчины в 1930-х и 1940-х годах.

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Ким Кардашьян / © Associated Press

На звезде реалити был черный наряд из крокодиловой кожи от бренда Chrome Hearts, который прекрасно подчеркнул ее соблазнительные формы.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Он состояло из приталенного топа с одним открытым плечом, пикантным декольте и полуобнаженной спиной, а также юбки макси со шлейфом, украшенной нитями из жемчуга.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Образ Кардашьян дополнила кожаной шляпой, закрывавшей половину ее лица, роскошным многоярусным бриллиантовым колье на шее от Moussaieff, каплевидными серьгами с бриллиантами в ушах и кольцами с большими бриллиантами на руках.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Волосы Ким уложили волнами, сделали макияж в нюдово-бронзовых оттенках и длинный молочный маникюр.

Ким Кардашян / © Associated Press

Напомним, Ким Кардашьян в предыдущие годы Met Gala демонстрировала культовые образы, которые становились самыми обсуждаемыми. В частности, она появлялась в «голом» платье Мэрилин Монро и в черном наряде Balenciaga, главной деталью которого была черная маска-балаклава на лице.