В наряде из последней коллекции Джорджио Армани: Миа Гот посетила премьеру фильма "Франкенштейн"

Миа Гот / © Getty Images

Реклама

В Париже состоялась презентация фильма Netflix «Франкенштейн» и одной из гостей мероприятия была актриса Миа Гот. 31-летняя британка выглядела красиво и гламурно, а платье, которое она наадела, особенно привлекло много внимания, поскольку это был наряд из последней коллекции дизайнера Джорджио Армани.

Платье было насыщенного темно-синего цвета, имело тонкие бретельки и глубокое декольте. Фасон был свободным, а ткань не только украшена стразами синего цвета, но и вышивкой нитями и пайетками. Образ Мии дополнила лаконичная прическа с прямыми распущенными волосами.

Миа Гот / © Getty Images

Больше ничем Миа лук решила не перегружать, а только надела пару сережек в виде цветов. Этот наряд кардинально отличался от того, что актриса носила несколько дней тому назад на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

Реклама

Она тоже надела платье из новой коллекции весна-лето 2026, но уже дебютной дизайнера Джонатана Андерсона для бренда Dior — полностью прозрачное кружевное платье свободного фасона.

Миа Гот / © Associated Press

Напомним, что в начале сентября в возрасте 91 года ушел из жизни итальянский модельер Джорджио Армани. Несмотря на почтенный возраст, Армани работал над коллекциями до последнего момента жизни.