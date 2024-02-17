В наряде из самой обсуждаемой коллекции года: Хантер Шафер на красной дорожке Берлинского кинофестиваля

В Германии стартовал 74-й Берлинский международный кинофестиваль и его рамках состоялся показ американского психологического триллера "Другой мужчина".

На красной дорожке, помимо звезд этой картины, появилась и 25-летняя актриса Хантер Шафер и привлекла всеобщее внимание роскошным нарядом. Девушка надела образ из нашумевшей кутюрной коллекции Модного дома Maison Margiela весна-лето 2024, разработанной креативным директором бренда Джоном Гальяно.

На Хантер был корсет, который подчеркивал ее талию, а также трикотажный укороченный свитер с длинными рукавами серого цвета и длинная серая юбка со шлейфом, которую украшала бахрома оливкового оттенка. Обута актрисы была в замшевые таби, которые бренд разработал совместно с брендом Christian Louboutin.

Макияж у Хантер был выполнен красными тенями, а прическу ей стилисты сделали в небрежном стиле, выпустив несколько прядей ниспадать на лицо.

Хантер Шафер / Фото: Getty Images

Также Хантер посетила фотоколл посвященный фильму "Кукушка", в котором уже она сыграла главную роль. Картина также будет представлена на Берлинском кинофестивале. Перед камерами актриса появилась в нежном длинном платье от бренда Acne Studiosиз коллекции весна-лето 2024.

Приталенное трикотажное платье идеально сидело по фигуре, а вот украшали его длинные перья.

Хантер Шафер / Фото: Getty Images

Напомним, что шоу Maison Margiela прошло в Париже в рамках Недели высокой моды. Коллекция была вдохновлена работами известного венгерско-французского фотографа Брассаи и тем, как он запечатлел Париж. Работы Гальяно получились эмоциональными, фантазийными, романтическими и эротичными.

А вот звездой показа стала британская актриса Гвендолин Кристи, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов". Женщина вышла на публику в белом наряде, а ее талию стягивал голубой корсет.

Гвендолин Кристи / Фото: Getty Images

Также особенностью шоу было то, что все макияжи моделям делала команда знаменитого визажиста Пэт Макграт. У моделей было фарфоровое "стеклянное" лицо, а чтобы добится такого эффектра визажист и ее команда использовали смесь из восьми продуктов, которую наносили слоями с помощью аэрографа. Также чтобы добиться эффекта фарфоровой кожи Маграт смешала тональную основу Sublime Perfection Foundation с белой театральной краской, а затем моделям высушивали лица с помощью фена. На макияж каждой модели уходило от 45 минут до двух часов.

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