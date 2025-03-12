В наряде из сетки: топ-модель Изабель Гулар восхитила эффектным образом

40-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – приняла участие в съемке рекламы для бразильского косметического бренда, во время которой примерила откровенный наряд.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Она позировала в сиреневом костюме, состоящем из топа и брюк, созданных из материала, напоминающего сеть, и расшитом камнями и стразами. Ее волосы были уложены в красивые крупные локоны, а на лице был макияж в теплых оттенках и с нежно-розовой помадой.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Стройная фигура модели – результат регулярных занятий спортом. Изабель признается, что поставила себе цель тренироваться каждый день в течение часа несмотря на то, как сильно загружен ее день. Среди спортивных упражнений бразильянка выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.

instagram.com/izabelgoulart

Ранее, напомним, топ-модель Изабель Гулар топлес позировала на пляже.

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