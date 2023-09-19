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В наряде из совершенно прозрачной деталью: эффектная Кейт Бекинсэйл на модной показе в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В наряде из совершенно прозрачной деталью: эффектная Кейт Бекинсэйл на модной показе в Нью-Йорке

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

Интересный наряд подчеркивал фигуру знаменитости и ее бронзовый загар.

Актриса Кейт Бекинсэйл опять очаровала своим нарядом на светском мероприятии. Звезда появилась среди гостей на Неделе моды в Нью-Йорке и посетила показ Bach Mai весна-лето 2024 Ready To Wear.

На мероприятии она продемонстрировала необычный наряд, который состоял из мини-шорт и корсетного топа без бретелей. Особенностью топа стала верхняя накидка, которая была широкой и совершенно прозрачной. Низ этой накидки украшала тяжелая красная рюша.

Образ Кейт дополнила красным бантом в волосах, ярким макияжем, украшениями с бриллиантами и маникюром винного оттенка.

Кейт Бекинсэйл / © Getty Images
Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
343
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