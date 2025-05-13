В наряде из твида: Холли Берри посетила фотоколл Каннского кинофестиваля во Франции

Холли Берри / © Associated Press

Реклама

Холли Берри после своего эпатажного появления на Met Gala 2025, где продемонстрировала отсутствие нижнего белья, появилась теперь во Франции. В этом году актрисе выпала особая честь — она стала одной из членов жюри конкурса.

Холли Берри / © Associated Press

13 мая, в первый день кинофестиваля, Холли посетила традиционный фотоколл, которые посещают члены жюри. Актриса носила твидовый костюм с жакетом и мини-юбкой от Chanel из коллекции осень-зима 2025. Наряд украшали рюши, а также пуговицы. Образ Холли дополнила черными туфлями с открытым мысом и пяткой, лаконичным макияжем и прической с легкими локонами.

Холли Берри / © Associated Press

Также на фотоколле она позировала с другими известными личностями, которые стали жюри в этом году: Лейлой Слимани, Альбой Рорвахер и Пайал Кападиа. Актриса Жюльет Бинош стала председателем жюри.

Реклама

Холли Берри с коллегами / © Associated Press

Фестиваль откроется показом французской комедии «Оставь один день» Амели Боннен. Также 13 мая, в день церемонии открытия, мэрия Канн совместно с France Télévisions и Brut media организовала показ трех документальных фильмов о войне в Украине, посвященных продолжающемуся насилию в стране: «2000 метров до Андреевки», «Наша война», «Зеленский».

Холли Берри / © Associated Press Холли Берри / © Getty Images Холли Берри / © Associated Press Оскар-2021: Холли Берри / © Associated Press Холли Берри / © Associated Press Холли Берри / © Associated Press Холли Берри / © Associated Press Холли Берри / © Getty Images Холли Берри / © Getty Images Холли Берри / © Getty Images