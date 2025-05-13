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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В наряде из твида: Холли Берри посетила фотоколл Каннского кинофестиваля во Франции

Красная дорожка Каннского кинофестиваля откроется во вторник вечером, 13 мая, церемонией открытия, которую проведет Жюльет Бинош. Тем временем на Лазурный берег постепенно начинают прибывать знаменитости. А вот члены жюри уже на месте и даже посетили фотоколл.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Холли Берри

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри после своего эпатажного появления на Met Gala 2025, где продемонстрировала отсутствие нижнего белья, появилась теперь во Франции. В этом году актрисе выпала особая честь — она стала одной из членов жюри конкурса.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

13 мая, в первый день кинофестиваля, Холли посетила традиционный фотоколл, которые посещают члены жюри. Актриса носила твидовый костюм с жакетом и мини-юбкой от Chanel из коллекции осень-зима 2025. Наряд украшали рюши, а также пуговицы. Образ Холли дополнила черными туфлями с открытым мысом и пяткой, лаконичным макияжем и прической с легкими локонами.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Также на фотоколле она позировала с другими известными личностями, которые стали жюри в этом году: Лейлой Слимани, Альбой Рорвахер и Пайал Кападиа. Актриса Жюльет Бинош стала председателем жюри.

Холли Берри с коллегами / © Associated Press

Холли Берри с коллегами / © Associated Press

Фестиваль откроется показом французской комедии «Оставь один день» Амели Боннен. Также 13 мая, в день церемонии открытия, мэрия Канн совместно с France Télévisions и Brut media организовала показ трех документальных фильмов о войне в Украине, посвященных продолжающемуся насилию в стране: «2000 метров до Андреевки», «Наша война», «Зеленский».

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Оскар-2021: Холли Берри / © Associated Press

Оскар-2021: Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
10
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