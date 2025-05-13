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В наряде из твида: Холли Берри посетила фотоколл Каннского кинофестиваля во Франции
Красная дорожка Каннского кинофестиваля откроется во вторник вечером, 13 мая, церемонией открытия, которую проведет Жюльет Бинош. Тем временем на Лазурный берег постепенно начинают прибывать знаменитости. А вот члены жюри уже на месте и даже посетили фотоколл.
Холли Берри после своего эпатажного появления на Met Gala 2025, где продемонстрировала отсутствие нижнего белья, появилась теперь во Франции. В этом году актрисе выпала особая честь — она стала одной из членов жюри конкурса.
13 мая, в первый день кинофестиваля, Холли посетила традиционный фотоколл, которые посещают члены жюри. Актриса носила твидовый костюм с жакетом и мини-юбкой от Chanel из коллекции осень-зима 2025. Наряд украшали рюши, а также пуговицы. Образ Холли дополнила черными туфлями с открытым мысом и пяткой, лаконичным макияжем и прической с легкими локонами.
Также на фотоколле она позировала с другими известными личностями, которые стали жюри в этом году: Лейлой Слимани, Альбой Рорвахер и Пайал Кападиа. Актриса Жюльет Бинош стала председателем жюри.
Фестиваль откроется показом французской комедии «Оставь один день» Амели Боннен. Также 13 мая, в день церемонии открытия, мэрия Канн совместно с France Télévisions и Brut media организовала показ трех документальных фильмов о войне в Украине, посвященных продолжающемуся насилию в стране: «2000 метров до Андреевки», «Наша война», «Зеленский».