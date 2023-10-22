В наряде из украденной коллекции: Дженнифер Лопес продемонстрировала роскошный лук с цветами

Образ выглядел на фигуре звезды просто потрясающе.
54-летняя актриса и поп-звезда Дженнифер Лопес совместно с итальянским брендом Intimissimi запустила новую капсульную коллекцию нижнего белья под названием This Is Me… Now, которое созвучно ее недавнему альбому.
Отпраздновала релиз она мероприятием в Лос-Анджелесе. На вечеринку по случаю запуска своей коллекции Дженнифер пришла в роскошном комплекте от Модного дома Balmain.
Наряд состоял из черного укороченного жакета украшенного огромными белыми цветами и мини-юбки со складками и пуговицами-цветами спереди.
Также она сделала нюдовый макияж, высокую прическу с прядками, длинный маникюр молочного оттенка и обула черные туфли на высоких каблуках.
А вот что касается наряда Лопес, то он был представлен Модным домом совсем недавно в коллекции весна-лето 2024. Однако эту коллекцию мир мог так и не увидеть, поскольку практически перед самим показом бренд ограбили и по словам креативного директора бренда - модельера Оливье Рустена - украли более 50 нарядов. В результате дизайнер и его команда работали день и ночь, чтобы создать новые наряды для показа менее чем за две недели.
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