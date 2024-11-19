В наряде изумрудного цвета: Эшли Робертс произвела фурор на премьере фильма "Wicked: Чародейка"

Своим нарядом актриса затмила даже главных актером фильма, который тоже посетили премьеру.
43-летняя Эшли Робертс - экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, - появилась на мероприятии в Лондоне. Она посетила мировую премьеру фильма "Wicked: Чародейка", который стал первой экранизацией бродвейского мюзикла.
Звезда позировала перед фотографами в очень эффектном платье от бренда Celia Kritharioti. Наряд она надела в соответствии с дресс-кодом, поскольку она был изумительного изумрудного цвета.
Платье было длинным, открывало ноги Эшли, имело глубокое V-образное декольте и очень длинный шлейф. Также дизайн наряда включал много складок и драпировок, что делало его более интересным. Образ она дополнила высокой прической, ярким макияжем, украшениями с бриллиантами и черными босоножками на каблуках.
Главный роли в этом фильме исполнили Ариана Гранде и Синтия Эриво. В день премьеры в Лондоне Гранде появилась перед фотографами в романтичном желтом бальном платье с пышной юбкой и вуалью на плечах. Наряд актрисы был от бренда Ralph Lauren.
Увлекательное и волшебное киноприключение "Wicked: Чародейка" выйдет в украинском прокате 21 ноября. Это невероятная история любви, соперничества и магии, которая раскроет уникальный мир страны Оз. В предверии премьеры продюсер фильма специально для Леди.ТСН.ua рассказал о работе над этим фэнтезийным мюзиклом и отметил, что благодаря этой картине зрители попадут в эпический мир, где магия становится возможной.
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