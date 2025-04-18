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- Шоу-бизнес
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В наряде-кимоно с V-образным вырезом: стильный лук мексиканской актрисы на премьере фильма
Адриана Пас в образе total black пришла посмотреть боевик "Аудитор 2".
Мексиканская актриса Адриана Пас посетила остросюжетный боевик "Аудитор 2" режиссера Гэвина О'Коннора в китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.
Для такого события она выбрала стильный образ total black. На ней был наряд-кимоно от бренда Neithan Herbert, состоявший из верха с V-образным вырезом, широкого кожаного пояса-корсета и юбки макси.
Аутфит Пас дополнила туфлями-лодочками, украшенными стразами. Она сделала прическу, зачесав ее назад, и макияж с черными стрелками. В ушах у нее были металлические серьги.