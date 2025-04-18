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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
8
Время на прочтение
1 мин

В наряде-кимоно с V-образным вырезом: стильный лук мексиканской актрисы на премьере фильма

Адриана Пас в образе total black пришла посмотреть боевик "Аудитор 2".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Адриана Пасс

Адриана Пасс / © Getty Images

Мексиканская актриса Адриана Пас посетила остросюжетный боевик "Аудитор 2" режиссера Гэвина О'Коннора в китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Для такого события она выбрала стильный образ total black. На ней был наряд-кимоно от бренда Neithan Herbert, состоявший из верха с V-образным вырезом, широкого кожаного пояса-корсета и юбки макси.

Адриана Пас / © Getty Images

Адриана Пас / © Getty Images

Аутфит Пас дополнила туфлями-лодочками, украшенными стразами. Она сделала прическу, зачесав ее назад, и макияж с черными стрелками. В ушах у нее были металлические серьги.

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Дата публикации
Количество просмотров
8
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