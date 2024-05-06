В наряде коричневых оттенков: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Звезда появилась на публике в стильном наряде и с любимым аксессуаром.
Суперзвезда уже некоторое время проводит в Нью-Йорке, где по слухам планирует приобрести новую недвижимость (как-то ее дажа подловили фотографы вместе с Беном Аффлеком, когда они осматривали один из домов), готовится к своему туру, а также к Met Gala.
Какой наряд звезда наденет на этот гламурный светский вечер, пока остается загадкой, но в преддверии мероприятия ее заметили по пути в отель, где она остановилась и откуда будет направляться в Метрополитен-музей на фотоколл уже вечером 6 мая. На Лопес был наряд коричневого цвета, в котором она сочетала тонкую кофту с длинными рукавами, юбку с разрезом, а также укороченное пальто.
Образ Дженнифер дополнили сапоги на высоких каблуках от Saint Laurent, солнцезащитные очки от Le Specs, а также несколько украшений с бриллиантами от разных брендов. Главным украшением образа стала ее сумка от Hermes - это любимый бренд звезды и у нее подобных сумок уже целая коллекция.
Ранее мы рассказывали о любимых джинсах Лопес и показывали как одну универсальную пару она умудряется использовать с разными аксессуарами, что позволяет ей каждый раз выглядеть совершенно по-разному. Если вы в поисках идеальной пары на весну и лето, то рекомендуем посмотреть стильные примеры от Дженнифер.
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