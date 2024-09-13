В наряде, который носила Элизабет Херли: 29-летняя певица надела потерянное в 90-х платье актрисы

В последние несколько лет винтажные наряды стали особенно часто появляться на красных дорожках и цениться. Подобные наряды выбирают актрисы, певицы, королевские особы и другие публичные личности. Такой взгляд на моду демонстрирует устойчивое отношение звезд к одежде, а также ценность, которую она представляет.

На церемонии MTV Video Music Awards, которая состоялась с США, многие звезды тоже выбирали для своих появлений на публике винтаж. Одной из тех, кто привлек всеобщее внимание платьем была 29-летняя Холзи, ведь выбрала винный наряд в крупный леопардовый принт и аппликацию красными стразами. Образ Холзи дополнила красными волосами, макияжем и украшениями в ушах на руках.

Платье девушки является винтажным. Его авторство принадлежит Atelier Versace.

Холзи / Фото: Associated Press

История у наряда довольно интересная, ведь в 1996 году этот он был сшит по индивидуальному заказу Джанни Версаче для Элизабет Херли. Этот наряд без рукавов основан на платьях, представленных в коллекции Atelier Versace осень-зима 1996 года. Элизабет надевала его на торжественное открытие нового бутика Versace на 5-й авеню 26 октября 1996 года в Нью-Йорке. После мероприятия Элизабет отнесла платье в химчистку, но так и не забрала его. Позже его нашли и выставили на аукцион.

Элизабет Херли в 1996 году / Фото: Getty Images

Почему Херли не забрала платье - не известно, но это не первая похожая история. В прошлом году к актрисе Кейт Хадсон вернулось ее потерянное свадебное пальто, которое она не видела 17 лет. Наряд она отдала в начале двухтысячных в химчистку и его там потеряли. Многие годы Кейт пыталась найти изделие, но у нее ничего не получилось.

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