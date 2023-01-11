В наряде лавандового оттенка и с любимым: беременная Кейли Куоко посетила "Золотой глобус"

Она выглядела потрясающе и была очень счастлива.

В ночь с 10 на 11 января в Лос-Анджелесе состоялось первое масштабное в этом году звездное мероприятие - 80-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Триумфаторами мероприятия в этом году стали режиссер Стивен Спилберг, актриса Кейт Бланшетт и актер Остин Батлер.

Однако также церемонию посетило и много других знаменитостей, среди которых была и звезда сериала "Теория большого взрыва" - 37-летняя Кейли Куоко, которая сейчас ждет своего первого ребенка.

Перед камерами фотографов актриса появилась в потрясающем платье от бренда Vera Wang лавандового оттенка. Наряд был на тонких бретельках с бантиками, украшенных камнями, линия юбки наряда была под грудью, из-за чего оно немного напоминало платья в стиле ампир.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

Также наряд полностью состоял из небольших складок, а под грудью его украшали такие же камни, как и на бретельках.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

Образ Кейли дополнили красный маникюр, украшения с бриллиантами, а также элегантная высокая прическа с прядями волос, которые ниспадали на ее лицо.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

Компанию на мероприятии девушке составил ее возлюбленный и отец будущего ребенка - 40-летний актер Том Пелфри, известный по сериалам "Озарк" и "Железный кулак". Для мероприятия он выбрал классический вечерний смокинг с белым пиджаком и черными брюками.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

Отметим, что пара ждет девочку, о чем сообщила поклонникам в Instagram.

Читайте также: