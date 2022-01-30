В наряде лимонного цвета и с красивым макияжем: Кейт Бекинсэйл позировала в интересном образе

В этом образе знаменитость выглядела замечательно.

Британская актриса Кейт Бекинсэйл продолжает поражать своей красотой, ведь на новых снимках, которые она опубликовала в Instagram, совсем не скажешь, что ей уже 48 лет. Кейт позировала у себя дома в стильном желтом костюме-тройке от Moschino, который состоял из юбки, жакета и кроп-топа с белой окантовкой.

Дополнили лук звезды фильма "Другой мир" массивные туфли от бренда Valentino на платформе и каблуке, а также ее любимая прическа - высокий хвост с бантом, в стиле Брижит Бардо. На лице у Кейт был идеальный макияж. Также часто актриса публикует в Instagram фото и видео со своими домашними любимцами и на этот раз на фото с ней был запечатлен белый кот, одетый в розовую кофту.

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