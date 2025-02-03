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В наряде Louis Vuitton и с длиннющими ногтями: лысая Синтия Эриво на премии "Грэмми"

В наряде Louis Vuitton и с длиннющими ногтями: лысая Синтия Эриво на премии "Грэмми"

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

38-летняя британская актриса и певица одела платье с декольте до пупка.

Певица и звезда фильма "Wicked: Чародейка" Синтия Эриво посетила ежегодную церемонию вручения наград "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Синтия Эриво / © Associated Press
Синтия Эриво / Фото: Associated Press

На красной дорожке она предстала в кастомном наряде от бренда Louis Vuitton, состоявшего из платья с декольте до пупка и кроп-топа с высокой горловиной цвета металлик. Наряд Синтия дополнила обувью с шипами.

Синтия Эриво / © Associated Press
Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Эриво была лысой, с легким макияжем с пышными ресницами и длинным острым разноцветным маникюром, украшенным камнями и бусинами. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, в носу был пирсинг, а на руках – роскошные бриллиантовые браслеты и кольца.

Синтия Эриво / © Associated Press
Синтия Эриво / Фото: Associated Press

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