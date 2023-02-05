В наряде любимого цвета: 64-летняя Шэрон Стоун вышла на красную дорожку в ярком и необычном образе

Голливудская суперзвезда - 64-летняя Шэрон Стоун - посетила на гала-концерт Pre-Grammy Gala, который состоялся 4 февраля, в преддверии 65-й церемонии "Грэмми", где традиционно будут отмечать лучших исполнителей года.

Для мероприятия актриса выбрала наряд в своем любимом ярко-розовом оттенке - это был брючный костюм очень необычного дизайна от бренда Act N°1.

Наряд состоял из классических брюк со стрелками и жакета, который украшало что-то вроде баски - длинные фатиновые рюши, которые ниспадали до самого пола. Жакет она надела поверх бюстгальтера, который немного было видно с глубокого V-образного декольте.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Завершили образ Стоун туфли, макияж, укладка и колье с бриллиантами на шее.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Подобный розовый оттенок стал очень популярным и в последнее время практически заменил на красных дорожка излюбленным многими звездами черный цвет. Стоун является одной из многих звезд, кто в прошлом году неоднократно надевал образы в ярко-розовом, в частности она пришла на кинофестиваль в Саудовской Аравии в обтягивающем ярком платье с длинными рукавами и разрезом.

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