В наряде любимого цвета: Дженнифер Лопес поделилась красивым образом в наряде от David Koma

В наряде любимого цвета: Дженнифер Лопес поделилась красивым образом в наряде от David Koma

Дженнифер показала очередным бэкстейджем.

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес в очередной раз поразила не только своим новым образом, но и красотой. На свой странице в Instagram она опубликовала новый кадры, на которых позировала в неоновом платье на пуговицах и в рубчик от бренда David Koma.

Волосы Лопес были уложены в прямую прическу и собраны на макушке, а вот на лице певицы был красивый макияж с шимерными тенями и румянами. В подписи звезда призналась, что эти селфи сделала в платье своего любимого неонового оттенка.

Похоже, что фото являются бэкстейджем с новой съемки звезды для ее косметического бренда JLoBeauty.

Напомним, что ранее Лопес показывала фото со съемки в молочном костюме от бренда Brunello Cucinelli, который дополнял трикотажный топ-бандо от Cult Gaia.

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