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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

В наряде малинового оттенка: Линдсей Лохан в ярком образе пришла на презентацию фильма

Линдсей Лохан посетила премьеру сиквела культовой комедии двухтысячных «Чумовая пятница» в Мехико.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Associated Press

На этом мероприятии она продемонстрировала сногсшибательный образ, поскольку появилась на публике в длинное платье малинового оттенка.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Наряд Лохан был от Модного дома Balmain и имел оригинальный дизайн, ведь платье состояло из множества мелких драпировок ткани и было украшено воланом спереди, который придавал платья нотку романтичности. Также у него была оригинальная золотая бретелька-цепочка.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей дополнила яркий наряд украшениями от Lorraine Schwartz, высокой прической-пучком, а также ярким макияжем. На запястье актрисы также красовался золотой браслет The Love от Cartier.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Присоединилась к ней на мероприятии коллега по фильму — 66-летняя по Джейми Ли Кертис. Она носила ярко-оранжевый наряд.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Комедия «Чумовая пятница 2» стала продолжением популярной комедии «Чумовая пятница», которая вышла в 2003 году. В фильме по сюжету мать и дочь поменялись телами. В сиквеле главные героини окажутся не в телах друг друга, а других людей.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
255
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