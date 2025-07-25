В наряде малинового оттенка: Линдсей Лохан в ярком образе пришла на презентацию фильма

Линдсей Лохан / © Associated Press

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На этом мероприятии она продемонстрировала сногсшибательный образ, поскольку появилась на публике в длинное платье малинового оттенка.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Наряд Лохан был от Модного дома Balmain и имел оригинальный дизайн, ведь платье состояло из множества мелких драпировок ткани и было украшено воланом спереди, который придавал платья нотку романтичности. Также у него была оригинальная золотая бретелька-цепочка.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей дополнила яркий наряд украшениями от Lorraine Schwartz, высокой прической-пучком, а также ярким макияжем. На запястье актрисы также красовался золотой браслет The Love от Cartier.

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Линдсей Лохан / © Associated Press

Присоединилась к ней на мероприятии коллега по фильму — 66-летняя по Джейми Ли Кертис. Она носила ярко-оранжевый наряд.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Комедия «Чумовая пятница 2» стала продолжением популярной комедии «Чумовая пятница», которая вышла в 2003 году. В фильме по сюжету мать и дочь поменялись телами. В сиквеле главные героини окажутся не в телах друг друга, а других людей.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис

Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images © Getty Images