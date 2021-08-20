В наряде молочного цвета: Дженнифер Лопес позировала в стильной фотосессии

В Сети появился бэкстейдж со съемок в студии.

52-летняя Дженнифер Лопес не перестает шокировать своей роскошной внешностью и молодостью. Знаменитость поделилась в Instagram серией снимков из новой фотосессии.

Лопес позировала в студии в молочном брючном костюме от бренда Brunello Cucinelli, который дополнял трикотажный топ-бандо от Cult Gaia. Волосы знаменитости были уложены в объемные локоны, а на ее лице был красивый макияж в пастельной гамме. Под фото Джей Ло отметила Netflix, поэтому, похоже, звезда готовит для поклонников очередной сюрприз.

Второй образ, в котором она снялась, был кардинально другим, но в этих же цветах. Дженнифер позировала в юбке с завязками и в том же топе Cult Gaia, которые сочетала с кофтой с длинным рукавом и мюлями Femme.

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