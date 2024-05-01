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В наряде на одно плечо: Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт на премьере нового боевика

В наряде на одно плечо: Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт на премьере нового боевика

Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт в Сиднее / Фото: Getty Images

Звезда прибыла в Австралию, чтобы начать промо-тур нового фильма.

Актеры Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт позируют во время телеконференции для СМИ посвященной фильму "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", поскольку являются главными звездами этого боевика. Мероприятие состоялось в городе Сиднее, Австралия.

Тейлор-Джой надела на презентацию коричневое платье от бренда Rick Owens из коллекции весна-лето 2024. У наряда была длинная юбка-русалка из кожи, которую украшали карманы, а также небольшой шлейф. Верхняя часть платья выполнена из мягкой ткани, на одно плечо и с драпировкой.

Волосы Аня просто распустила, надела длинные серьги с бриллиантами в уши, а на руке у нее был золотой браслет-манжета.

Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт в Сиднее / © Getty Images
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт в Сиднее / Фото: Getty Images

Ранее, чтобы рассказать об этом фильме, Аня посетила CinemaCon в Лас-Вегасе. На сцену она вышла в кожаном мини-платье с халтером от бренда Ludovic de Saint Sernin, которое тот представил в коллекции прет-а-порте осень-зима 2024.

Аня Тейлор-Джой в Лас-Вегасе / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой в Лас-Вегасе / Фото: Associated Press

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