В наряде на одно плечо и с высоким разрезом: Хайди Клум впечатлила красивым образом

В наряде на одно плечо и с высоким разрезом: Хайди Клум впечатлила красивым образом

Супермодель выбрала красивое платье и появилась перед камерами со своей семьей.

На итальянском острове Капри состоялось важное мероприятие - благотворительный гала-вечере, организованном люксовым ретейлером LuisaViaRoma совместно с международной организацией UNICEF. За вечер было собрано около 6 миллионов долларов, которые UNICEF будет использовать для помощи детям, живущим в бедности и опасных для жизни условиях.

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Мероприятие посетило огромное количество знаменитостей, среди которых были замечены модель Фрида Аасен, Эмили Ратажковски, Кэти Перри и Орландо Блум, а также супермодель Хайди Клум.

Хайди выбрала для вечеринки красивое серебристое платье от Elie Saab на одно плечо и с высоким разрезом до бедра. Образ она дополнила лаконичными босоножками, вечерним макияжем и прямой прической. На шее у Хайди было несколько золотых цепочек.

Хайди Клум / Getty Images

На мероприятие Клум прибыла в компании своего мужа Тома Каулитца и 17-летней дочери Лени, которая недавно тоже начала модельную карьеру.

Хайди Клум с мужем / Getty Images

Хайди Клум с дочерью / Getty Images

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