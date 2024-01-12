В наряде на одно плечо: Софию Вергару заметили после презентации сериала "Гризельда"

Модный дом Schiaparelli стал пользоваться особой популярностью среди знаменитостей, ведь только в последние дни наряды от бренда не раз попадали в объективы папарацци. Не смогла устоять перед платьем от Schiaparelli и актриса София Вергара - звезду заметили в длинном платье на улице в Лондоне.

Свободный наряд на одно плечо она выбрала для VIP-мероприятия - показа криминального сериала "Гризельда" и последующей вечеринки.

Платье София сочетала с босоножками на высоких платформах, черным классическим пальто, а также массивными золотыми серьгами в виде ушей. Также золотые мотивы повторялись на манжетах платья. Стилисты Вергаре сделали ее любимую укладку, а также макияж с матовой помадой.

София Вергара / Фото: Getty Images

Сериал "Гризельда" основан на жизни и деятельности Гризельды Бланко - известной торговки кокаином.

Также Schiaparelli надевала недавной актриса Кэри Маллиган. В особом платье она появилась на церемонии вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась в Беверли-Хиллз.

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