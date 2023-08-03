В наряде на тонких бретельках и с рюшей: модель Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци

Модель Эмили Ратажковски сфотографировали в Нью-Йорке, когда она направлялась для записи своего подкаста в Sony Music Studios. На знаменитости было стильное платье на тонких бретельках и с асимметричным подолом, который украшала рюша.

Платье модели от бренда Reformation, а сочетала она его с черными сапогами и коричневой сумкой от Prada.

Также 32-летняя Эмили дополнила образ серьгами-кольцами, легким макияжем, а волосы просто распустила.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Это платье немного напомнило еще один недавний наряд женщины - черно-белое платье от бренда Miaou с графическим принтом, которое она надевала в ресторан.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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