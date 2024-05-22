В наряде небесного оттенка: венгерская модель Барбара Палвин вышла в свет в платье Givenchy

30-летняя венгерская красавица Барбара Палвин, известная также своим сотрудничеством с бельевым брендом Victoria's Secret, вышла на красную дорожку Международного кинофестиваля в Каннах. Звезда посетила премьеру фильма "Марчелло Мио".

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

В тот день перед камерами она блистала в длинном платье от Givenchy из коллекции осень-зима 2024, которое было выполнено в самом модном и трендовом оттенке лета 2024 - небесно-голубом.

У платья был интересный дизайн, поскольку оно состояло из двух слоев ткани - более плотной шелково и полупрозрачной. Также у него была одна бретелька-халтер украшенная серебристой фурнитурой. Платье модель дополнила красивой объемной укладкой, макияжем и черными туфлями. На безымянном платье у нее можно заметить обручальное кольцо, ведь недавно Барбара вышла замуж.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Напомним, что несколькими днями ранее она посетила это мероприятие в черном кружевном платье с рукавами в пол от бренда Michael Kors.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

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