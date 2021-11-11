В наряде Oscar de la Renta и с леопардовыми аксессуарами: эффектная Аня Тейлор-Джой на мероприятии

В наряде Oscar de la Renta и с леопардовыми аксессуарами: эффектная Аня Тейлор-Джой на мероприятии

На церемонии она была удостоена награды "Лицо года".

Звезда сериала "Ход королевы" 25-летняя Аня Тейлор-Джой стала гостью мероприятия в Нью-Йорке - CFDA Fashion Awards - одной из самых престижных наград в области моды. Девушка появилась перед фотографами в оригинальном ретрообразе от Oscar de la Renta.

Ансамбль актрисы состоял из фиолетового жакета с V-образным декольте и объемным низом, мини-юбки и сатиновый туфель-лодочек на высоком каблуке от Stuart Weitzman. Оригинальными дополнениями к образу стали аксессуары от Gigi Burris Millinery с леопардовым принтом - шляпка с черной вуалью и перчатки. Они добавили этому образу оригинальности и игривости.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

На лице у актрисы был красивый макияж с акцентом на помаде винного цвета, а ее шею украшало колье от Tiffany & Co из коллекции Tiffany Blue Book.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

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