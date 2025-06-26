В наряде от Balenciaga: Ким Кардашьян заметили в Венеции в преддверии свадьбы Безоса

Ким Кардашьян / © Getty Images

Реклама

Уже в эти выходные в одном из самых красивых и романтичных городов мира — Венеции — должна состоятся свадьба американского миллиардера Джеффа Безоса и его возлюбленной Лорен Санчес. На праздник приглашено 200 гостей, среди которых представители клана Кардашьян.

Ким уже прибыла в Венецию и папарацци заметили ее по пути на на посадку в лодку-такси в аэропорту Венеции «Марко Поло». Звезда реалити была одета в наряд черного цвета от Balenciaga, который включал смелый топ, обтягивающую длинную юбку и худи на молнии, которое она просто носила приспустив с плеч. Волосы Ким собрала в тесный пучок, а также завершила образ очками в серой оправе, а также сапогами из змеиной кожи.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Но на праздник Ким прилетела не одна, а с мамой Крис Дженнер и сестрой Хлое Кардашьян. Женщины тоже попали под прицел папарацци.

Реклама

Ким Кардашьян, Хлое Кардашьян, Крис Дженнер / © Getty Images

Хлое, в отличии от Кортни, часто сопровождает сестру на подобные мероприятия. В прошлом году они также вместе посетили роскошную свадьбу индийского миллиардера, на которой появились в роскошных сари.