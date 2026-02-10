ТСН в социальных сетях

В наряде от Balenciaga: стильную Рианну застали папарацци в Лос-Анджелесе

Артистка продемонстрировала идеальный трикотажный ансамбль для прохладной погоды.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рианна

Рианна / © Getty Images

Рианна уже давно носит статус иконы стиля, так как каждый ее выход на публику привлекает внимание и вызывает оживленные обсуждения. И на самом деле никогда не важно, выбирает ли она тщательно продуманные силуэты или более повседневные комбинации, певица превращает каждый выход в настоящий урок стиля.

На последних фото сделанных папарацци Рианна вышла из авто и шла по улице в Лос-Анджелесе одетая в простой, но удобный вневременной шерстяной ансамбль со свитером и длинной юбкой от бренда Balenciaga. Лук певица дополнила босоножками от Amina Muaddi на каблуках, а волосы собрала в высокий хвост.

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Заметили звезду с ее бойфрендом рэпером A$AP Rocky, который выбрал серую рубашку с галстуком и длинное черное пальто с поясом, сумку и солнцезащитные очки Ray-Ban. Как завершающий штрих лука, рэпер добавил необычные наушники.

Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images

Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images

