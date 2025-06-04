В наряде от Burberry: актрису Сидни Суини сфотографировали папарацци

Сидни Суини / © Getty Images

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Сидни Суини, известная по ролям в фильмах «Эйфория» и «Белый лотос», была замечена в Мидтауне, Нью-Йорк. Папарацци сфотографировали Сидни, когда она вышла из автомобиля и шла по улице.

Актриса в тот вечер носила бежевое платье, которое напоминало тренч. Это был наряд с короткими рукавами и высокой горловиной. Этот наряд свободного фасона Сидни дополнила мюлями от Burberry в фирменный клетчатый принт бренда, а также дополнила лук зеленой сумкой-хобо с золотой фурнитурой, которая тоже была от бренда Burberry. Волосы актриса распустила, а на глаза надела солнцезащитные очки.

Сидни Суини / © Getty Images

В начале мая Сидни также сфотографировали в Нью-Йорке. После Met Gala актриса вішла на улицу со своей собакой — щенком немецкой овчарки по имени Салли.

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Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images