В наряде от Chanel и с черным бантом на волосах: Деми Мур в стильном аутфите позировала на кинособытии

Деми Мур посетила ежегодную церемонию открытия фестиваля Palm Springs International Film Awards, которая прошла в Палм-Спрингс.

Для кинособытия актриса выбрала стильный контрастный лук из кутюрной коллекции осень-зима 2024 года бренда Chanel. На ней был черный вельветовый костюм, состоявший из приталенного жакета с пуговицами с камнями и прямых брюк-дудочек, и белая блузка с высокой горловиной, украшенная массивными камнями.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Аутфит Мур дополнила черными замшевыми босоножками со звездочками из стразов, а также черным стеганым клатчем с логотипом Chanel.

Деми Мур / Фото: Associated Press

У нее был молочный маникюр, макияж с акцентом на глазах и красивая прическа с локонами, украшенная сзади большим черным бантом, придавшим ее луку игривости. Уши Деми украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – кольцами с камнями.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Мур получила награду за игру в боди-хорроре "Субстанция", которую ей вручил на сцене актер и драматург Колман Даминго. Затем они сфотографировались еще на красной дорожке.

Деми Мур и Колман Даминго / Фото: Associated Press

Колман Даминго и Деми Мур / Фото: Associated Press

О фильме:

По сюжету Элизабет Спаркл (Деми Мур) – настоящая суперзвезда и обладательница премии "Оскар", ведущая популярного фитнес-шоу. Но в день ее 50-летия продюсер Харви сообщает ей об увольнении, не посрамившись сказать, что это из-за ее возраста. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, создающий более молодую и лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью: младшая, еще красивее и совершеннее... Две версии Элизабет должны сменять друг друга каждые семь дней, но вскоре каждая начинает перетягивать это "одеяло времени" на себя, что приводит к непредсказуемым последствиям.

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