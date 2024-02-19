В наряде от Chanel и с золотым поясом: Наоми Кэмпбелл в драматическом образе появилась на премии

53-летняя супермодель во всем черном посетила кинопремию.

Наоми Кэмпбелл продемонстрировала на премии BAFTA Film Awards в Лондоне драматический образ Chanel.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Модель появилась на красной дорожке во всем черном. На ней было длинное платье с золотым поясом, многослойная накидка с капюшоном и лентой и замшевая обувь.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Свой аутфит Кэмпбелл дополнила париком каре, макияжем смоки-айс со стрелками, нежным маникюром и кольцом с большим бриллиантом.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Напомним, актриса Элла Хант на премию пришла в полупрозрачном вязаном золотистом платье макси с высокой горловиной от Tom Ford.

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