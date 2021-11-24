В наряде от Dior: Адель спела свой новый хит Easy On Me в Каннах

В наряде от Dior: Адель спела свой новый хит Easy On Me в Каннах

33-летняя Адель выступила на церемонии вручения премий NRJ Music Awards, которая проходила в Каннах 20 ноября. На сцене британская звезда исполнила хит Easy On Me из своего нового альбома "30".

Для своего выступления Адель выбрала длинное черное трикотажное платье от французского Модного дома Dior из коллекции осень-зима 2021-2022. Наряд был создан из тонкой сетчатой ткани, которую швеи бренда изысканно задрапировали и украсили гипюром. Наряд Адель надела с соответствующим сетчатым свитером.

Дополнили образ певицы насыщенный макияж, золотые серьги в ушах и прическа "пучок".

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Видео с выступления Адель:

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